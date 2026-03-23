Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес высказался о возможном переходе в «Реал»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес прокомментировал слухи о возможном переходе в мадридский «Реал».

«Честно говоря, [в этом направлении] ничего нет. Никаких переговоров. Я сосредоточен на «Челси» и остатке сезона, а после чемпионата мира посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Фернандеса журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.