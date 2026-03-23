Арбитр Федотов высказался о попадании мяча в руку Маркиньосу в игре «Оренбург» — «Спартак»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов разобрал эпизод с попаданием мяча в руку футболисту «Спартака» Маркиньосу в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом», в котором красно-белые одержали уверенную победу (2:0). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев.

«Несложная игра для Шафеева. Команды играли в футбол. Никто никого не провоцировал.

В моменте, когда забивал Литвинов, мяч после первого удара попал сопернику в руку. И если бы Литвинов не забил вторым ударом – был бы пенальти. Если Шафеев паузу выдержал специально – это шикарно.

На 66-й минуте Литвинов выносил мяч из штрафной и попал партнёру в оставленную руку. Так как мяч туда прилетел от своего, то это не нарушение. Шафеев разобрался и продолжил игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.