Арбитр Федотов высказался о попадании мяча в руку Маркиньосу в игре «Оренбург» — «Спартак»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов разобрал эпизод с попаданием мяча в руку футболисту «Спартака» Маркиньосу в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом», в котором красно-белые одержали уверенную победу (2:0). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Оренбург
Окончен
0 : 2
Спартак М
0:1 Гарсия – 18'     0:2 Литвинов – 25'    

«Несложная игра для Шафеева. Команды играли в футбол. Никто никого не провоцировал.

В моменте, когда забивал Литвинов, мяч после первого удара попал сопернику в руку. И если бы Литвинов не забил вторым ударом – был бы пенальти. Если Шафеев паузу выдержал специально – это шикарно.

На 66-й минуте Литвинов выносил мяч из штрафной и попал партнёру в оставленную руку. Так как мяч туда прилетел от своего, то это не нарушение. Шафеев разобрался и продолжил игру», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Мяч прилетел в Маркиньоса от своего, это не пенальти «Спартаку». Судейство 22-го тура РПЛ
«Мяч прилетел в Маркиньоса от своего, это не пенальти «Спартаку». Судейство 22-го тура РПЛ
