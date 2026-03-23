Осимхен успешно перенёс операцию после травмы в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Осимхен успешно перенёс операцию после травмы в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, травмировавшийся и не сумевший продолжить выездной матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем», успешно перенёс операцию сегодня, 23 марта. Об этом сообщает официальный аккаунт клуба в соцсети Х.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Собослаи – 25'     2:0 Экитике – 51'     3:0 Гравенберх – 53'     4:0 Салах – 62'    

Осимхен получил повреждение в единоборстве с защитником мерсисайдцев Ибраимой Конате и выбыл на несколько месяцев.

Первая встреча раунда плей-офф в Стамбуле закончилась победой «Галатасарая» со счётом 1:0. Ответный матч в Ливерпуле завершился со счётом 4:0 в пользу английского клуба.

Ранее сообщалось, что Конате после матча начал получать расистские выпады в социальных сетях в свой адрес от болельщиков турецкого клуба.

Материалы по теме
АПЛ осудила расистские выпады в адрес Конате после матча с «Галатасараем»
