Осимхен успешно перенёс операцию после травмы в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен, травмировавшийся и не сумевший продолжить выездной матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем», успешно перенёс операцию сегодня, 23 марта. Об этом сообщает официальный аккаунт клуба в соцсети Х.

Осимхен получил повреждение в единоборстве с защитником мерсисайдцев Ибраимой Конате и выбыл на несколько месяцев.

Первая встреча раунда плей-офф в Стамбуле закончилась победой «Галатасарая» со счётом 1:0. Ответный матч в Ливерпуле завершился со счётом 4:0 в пользу английского клуба.

Ранее сообщалось, что Конате после матча начал получать расистские выпады в социальных сетях в свой адрес от болельщиков турецкого клуба.