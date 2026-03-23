Себастьян Кель покинул пост спортивного директора дортмундской «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» на официальном сайте объявила о прекращении сотрудничества с Себастьяном Келем, который работал в качестве спортивного директора клуба.

«В ходе откровенного обсуждения Себастьян Кель, Карстен Крамер и я пришли к общему выводу, что лето — подходящее время для перемен. Чтобы дать обеим сторонам время на подготовку, мы взаимно договорились о немедленном расторжении контракта с Себастьяном. У нас с Себастьяном также долгая история взаимоотношений. Мы не только играли вместе за дортмундскую «Боруссию», но и вместе взяли чемпионат Германии в 2002 году. Себастьян внёс огромный вклад в наш клуб, и мы очень благодарны ему за его самоотверженность», — приводит слова директора дортмундцев Ларса Риккена пресс-служба клуба.

С 2018 года Кель четыре года возглавлял отдел профессиональных игроков в дортмундской «Боруссии», за это время клуб выиграл Кубок Германии в 2021 году. Летом 2022 года бывший игрок «Боруссии» занял должность спортивного директора. За время его работы дортмундская «Боруссия» стабильно выходила в Лигу чемпионов УЕФА и дошла до финала турнира в 2024 году.

На данный момент «Боруссия» находится на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги.

