И. Федотов объяснил, почему судья не назначил пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Динамо»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов разобрал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ с «Зенитом», в котором сине-бело-голубые одержали победу (3:1). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Иванов.

«Иванов не часто судит в последнее время, и вот ему дали после Саудовской Аравии большой матч.

Пенальти в ворота «Динамо» на 10-й минуте он не назначил верно. Да, касание руки защитника «Динамо» и лица Соболева было, но это чисто игровой контакт. Защитник выставил руки, Соболев головой вперёд летел к мячу и наткнулся на руку. Это никогда не пенальти. Нет движения рукой, амплитуды, ничего», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.