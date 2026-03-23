Матч-центр:
Главная Футбол Новости

И. Федотов объяснил, почему судья не назначил пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Динамо»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов разобрал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ с «Зенитом», в котором сине-бело-голубые одержали победу (3:1). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Иванов.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

«Иванов не часто судит в последнее время, и вот ему дали после Саудовской Аравии большой матч.

Пенальти в ворота «Динамо» на 10-й минуте он не назначил верно. Да, касание руки защитника «Динамо» и лица Соболева было, но это чисто игровой контакт. Защитник выставил руки, Соболев головой вперёд летел к мячу и наткнулся на руку. Это никогда не пенальти. Нет движения рукой, амплитуды, ничего», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

