Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 23 марта

В понедельник, 23 марта, состоялись заключительные матчи 25-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 23 марта:

«Челябинск» — «Торпедо» (Москва) — 0:1;

«Родина» — «Чайка» — 5:2.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 52 очка в 24 играх. На второй строчке располагается «Родина» из Москвы, команда заработала 46 очков после 25 встреч. Тройку лидеров замыкает «Урал» с 45 очками после 25 матчей. На последнем, 18-м месте, находится «Сокол» (16). «Чайка» (16) — 17-я, а «Уфа» (26) — 16-я.