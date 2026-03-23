Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 25-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 23 марта, завершился 25-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты встреч 25-го тура Первой лиги

Пятница, 20 марта:

«Ротор» — «Факел» — 1:0.

Суббота, 21 марта:

«Уфа» — «Волга» — 2:1;

«КАМАЗ» — «Черноморец» — 3:1.

Воскресенье, 22 марта:

«СКА-Хабаровск» — «Арсенал» — 1:3;

«Сокол» — «Нефтехимик» — 0:3;

«Урал» — «Енисей» — 2:4;

«Спартак» (Кострома) – «Шинник» — 1:1.

Понедельник, 23 марта:

«Челябинск» — «Торпедо» (Москва) — 0:1;

«Родина» — «Чайка» — 5:2.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 52 очка. На второй строчке располагается «Родина» (46). Тройку лидеров замыкает «Урал» (45). На последнем, 18-м месте, находится «Сокол» (16). «Чайка» (16) — 17-я, а «Уфа» (26) — 16-я.