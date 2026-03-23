«Родина» разгромила «Чайку» в матче 25-го тура Первой лиги и поднялась на второе место

Завершился матч 25-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между московской «Родиной» и «Чайкой» из Песчанокопского. Команды играли на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Сидорин из Москвы. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 5:2.

Счёт в матче открыл полузащитник «Чайки» Артём Соколов на седьмой минуте. На 17-й минуте счёт сравнял хавбек Андрей Егорычев. Нападающий Иван Тимошенко вывел «Родину» вперёд на 24-й минуте. Спустя семь минут Магомедхабиб Абдусаламов забил третий мяч в ворота гостей. На 45+1-й минуте форвард Артём Максименко забил четвёртый мяч. Нападающий «Родины» Керфала Сиссоко на 82-й минуте довёл счёт до крупного. Игрок «Чайки» Станислав Библик забил второй мяч в ворота московской команды на 89-й минуте.

После 25 матчей «Родина» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 46 очков. «Чайка» с 16 очками располагается на предпоследней, 17-й строчке.