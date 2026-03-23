Родина — Чайка, результат матча 23 марта 2026, счет 5:2, 25-й тур Первой лиги 2025/2026

«Родина» разгромила «Чайку» в матче 25-го тура Первой лиги и поднялась на второе место
Завершился матч 25-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между московской «Родиной» и «Чайкой» из Песчанокопского. Команды играли на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Сидорин из Москвы. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 5:2.

Россия — Лига PARI . 25-й тур
23 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
5 : 2
Чайка
Песчанокопское
0:1 Соколов – 7'     1:1 Егорычев – 17'     2:1 Тимошенко – 24'     3:1 Абдусаламов – 30'     4:1 Максименко – 45+1'     5:1 Сиссоко – 82'     5:2 Библик – 89'    

Счёт в матче открыл полузащитник «Чайки» Артём Соколов на седьмой минуте. На 17-й минуте счёт сравнял хавбек Андрей Егорычев. Нападающий Иван Тимошенко вывел «Родину» вперёд на 24-й минуте. Спустя семь минут Магомедхабиб Абдусаламов забил третий мяч в ворота гостей. На 45+1-й минуте форвард Артём Максименко забил четвёртый мяч. Нападающий «Родины» Керфала Сиссоко на 82-й минуте довёл счёт до крупного. Игрок «Чайки» Станислав Библик забил второй мяч в ворота московской команды на 89-й минуте.

После 25 матчей «Родина» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 46 очков. «Чайка» с 16 очками располагается на предпоследней, 17-й строчке.

За лицензией для РПЛ пошли 7 клубов, игрок «Урала-2» в СИЗО после убийства. Главное в ФНЛ
