Экс-тренер «Балтики» Низовцев: Талалаев играет на эмоциях — делает всё для результата

Бывший тренер «Балтики» Максим Низовцев прокомментировал дисквалификацию главного тренера калининградского клуба Андрея Талалаева.

«Талалаеву не могли дать меньше трёх матчей дисквалификации, поскольку уже назвали рецидивистом. Дали четыре. Андрей Викторович в жизни и во время игры — два совершенно разных человека. На бровке он кардинально меняется. Но думаю, что он и сам понимает: надо эмоции держать при себе. Однако в каких-то моментах делает это специально, играет на эмоциях соперника — делает всё для достижения результата», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Андрей Талалаев получил дисквалификацию на четыре игры после стычки с тренерским штабом ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ.