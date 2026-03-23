Голкипер «Ман Сити» Траффорд отметился историческим достижением в финале Кубка лиги

Голкипер «Ман Сити» Траффорд отметился историческим достижением в финале Кубка лиги
Голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд в возрасте 23 лет 163 дней сохранил свои ворота в неприкосновенности в финальном матче Кубка английской лиги с «Арсеналом» (2:0). Таким образом, игрок «горожан» стал самым молодым английским вратарём за 48 лет, который «всухую» отыграл в решающей встрече этого турнира, сообщает Squawka.

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 60'     0:2 О'Райли – 64'    

В нынешнем сезоне «канониры» и «горожане» встречались в матче 5-го тура чемпионата Англии. В той встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1.

В прошлом году Кубок английской лиги взял «Ньюкасл». В финале розыгрыша соревнования «сороки» победили «Ливерпуль» со счётом 2:1.

