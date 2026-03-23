Андрей Аршавин назвал одного из лучших форвардов в истории РПЛ

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высоко отозвался о футболисте «Краснодара» Джоне Кордобе. Футболист оформил покер в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (5:0).

«Я был бы рад играть с таким нападающим. Это один из лучших форвардов за всю историю РПЛ. Он бежит, он мощен, он разворачивает людей, технически оснащён, умеет играть головой. Глобально, кроме характера, ничего не записать ему в негатив. Но Вагнер Лав всё равно на первом месте. Он играл просто великолепно», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Кордоба возглавил гонку бомбардиров чемпионата России благодаря четырём голам в ворота нижегородского клуба. На счету колумбийца 13 мячей в 20 встречах.

Материалы по теме
Разгром от «Краснодара», Соболев в огне, победа «Спартака». Главные события 22-го тура РПЛ
Разгром от «Краснодара», Соболев в огне, победа «Спартака». Главные события 22-го тура РПЛ
