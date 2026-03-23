Матвей Сафонов рассказал, что пропустил рейс в Стамбуле во время поездки в сборную России

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, как добирался до расположения национальной команды, в которую был вызван на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали 27 и 31 марта. Первая из двух встреч состоится в Краснодаре.

— Что нового? Как дела?
— Неплохо. Пропустил рейс в Стамбуле, взял [билет] на другой самолёт, но по итогу сегодня добрался. Это самое главное.

— А в целом в жизни?
— В целом в жизни прекрасный момент вернулся в ностальгию, попал на тренировочную базу «Краснодара» и сейчас в таком приподнятом настроении. Вы меня, конечно, отвлекаете от наслаждения нахождением здесь, — сказал Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.

