Андрей Аршавин высказался о сильнейшем правом защитнике «Зенита» на данный момент

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин полагает, что Густаво Мантуан является сильнейшим правым защитником сине-бело-голубых на данный момент.

«Если на правый фланг обороны выходит Ванья Дркушич, а два профильных игрока — Вячеслав Караваев и Арсен Адамов — не рассматриваются, то это проблема.

Но Мантуан феерически стал играть на этой позиции, является боевой единицей. Сейчас, может, он показывает не лучшую форму. Но такое тоже бывает. Сейчас сильнее Мантуана у «Зенита» справа в защите никого нет, поэтому он будет играть», — заявил Аршавин в эфире «Матч Премьер».