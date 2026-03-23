«Жизнь в Париже разделилась на до и после». Матвей Сафонов — о финале Кубка ФИФА с «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, как изменилась его жизнь после победы парижан над «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.) в финале Межконтинентального Кубка ФИФА. В серии пенальти россиянин отразил четыре удара подряд и помог своей команде завоевать трофей.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

— 100% чаще подходят. Наверное, узнают. Всё-таки по телеку стали чаще показывать, вот и узнают, наверное. Не знаю. Но, безусловно, стало тяжелее. Наверное, после Межконтинентального кубка можно сказать, что моя жизнь в Париже разделилась на до и после.

— Может, есть какая-то история? Не знаю, зашёл в супермаркет, развернулся, а сзади 10 человек уже стоят.
— Ну, я стараюсь такого, конечно, избегать, потому что, всё равно, если я иду в супермаркет, я иду именно за продуктами, а не за тем, чтобы фотографироваться, да, поэтому как-то масочку, капюшончик… Ну, ты видел, я, в принципе, тут тоже подготовленный приехал, — сказал Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.

Матвей Сафонов получил вызов в сборную России на товарищеские матчи с национальными командами Никарагуа и Мали, которые пройдут 27 и 31 марта. Первая из двух встреч состоится в Краснодаре.

