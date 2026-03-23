Защитник «Динамо» Мх Шумахов объяснил выбор Германии для операции после разрыва «крестов»

Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов прокомментировал своё состояние после разрыва передней крестообразной связки колена.

— Здоровье, понятное дело, не очень. Занимаемся сейчас документами. Скорее всего, поедем на операцию в Германию. Пока решаем вопрос с визой.

— В России решили не делать? В Германии больше гарантий?

— Каких-то 100-процентных гарантий нигде нет. Просто, наверное, для какого-то своего внутреннего спокойствия. Всё-таки, если есть возможность, лучше делать там.

— Насколько такая травма бьёт по тебе психологически?

— Первые дни – да, было тяжеловато. Но потом уже отошёл. Сейчас всё нормально, — приводит слова Шумахова Legalbet.

Идар Шумахов получил травму в первом тайме матча 21-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом». Ожидается, что восстановление защитника займёт от шести до восьми месяцев.