Защитник «Динамо» Мх Шумахов объяснил выбор Германии для операции после разрыва «крестов»

Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов прокомментировал своё состояние после разрыва передней крестообразной связки колена.

— Здоровье, понятное дело, не очень. Занимаемся сейчас документами. Скорее всего, поедем на операцию в Германию. Пока решаем вопрос с визой.

— В России решили не делать? В Германии больше гарантий?
— Каких-то 100-процентных гарантий нигде нет. Просто, наверное, для какого-то своего внутреннего спокойствия. Всё-таки, если есть возможность, лучше делать там.

— Насколько такая травма бьёт по тебе психологически?
— Первые дни – да, было тяжеловато. Но потом уже отошёл. Сейчас всё нормально, — приводит слова Шумахова Legalbet.

Идар Шумахов получил травму в первом тайме матча 21-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом». Ожидается, что восстановление защитника займёт от шести до восьми месяцев.

Материалы по теме
Осимхен успешно перенёс операцию после травмы в матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
Материалы по теме
Разгром от «Краснодара», Соболев в огне, победа «Спартака». Главные события 22-го тура РПЛ
Разгром от «Краснодара», Соболев в огне, победа «Спартака». Главные события 22-го тура РПЛ
