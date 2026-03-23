Энцо Фернандес является главным критиком Лиама Росеньора в раздевалке «Челси» — AS

В раздевалке лондонского «Челси» нарастает недовольство руководством клуба из-за увольнения Энцо Марески с поста главного тренера команды и нынешних результатов под руководством Лиама Росеньора. Об этом сообщает AS.

По данным источника, полузащитник Энцо Фернандес чаще других выражает недовольство сложившейся ситуацией. Помимо этого, несколько ключевых футболистов лондонской команды изучают варианты продолжения карьеры в других клубах.

С прошлого лета боссы «Челси» пытаются продлить контракт с хавбеком, поскольку считают его важной частью клубного проекта, но к этому моменту данная работа не увенчалась успехом.

В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.