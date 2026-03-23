Матвей Сафонов объяснил, чем вызов в сборную России сейчас отличается от вызова в ноябре

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, в чём разница между его приездом в расположение национальной команды на предстоящие матчи с Никарагуа и Мали 27 и 31 марта и прошлым сбором, когда Россия сыграла вничью с Перу (1:1) и уступила Чили (0:2).

— В прошлый раз ты приезжал в ноябре, и как будто расположение духа сейчас у тебя гораздо более позитивное.

— Не знаю я. Мой настрой не поменялся. Тогда боролся, за то, что мне важно, за то, что мне дорого, да, за футбол вообще и моё место в нём. Так и продолжаю делать.

— А как изменилась твоя жизнь за последнее время после этой борьбы?

— Ну, слушай, все, наверное, знают, что чуть больше стал играть, чуть чаще стал играть, поэтому приехал в форме, — сказал Сафонов в интервью пресс-службе сборной России.