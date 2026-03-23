Защитник «Арсенала» и сборной Бразилии Магальяйнс пропустит матчи с Францией и Хорватией

Бразильский защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальяйнс пропустит товарищеские встречи национальной команды с Францией и Хорватией. Об этом сообщает официальный аккаунт Бразильской футбольной конфедерации в соцсети Х.

После финального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (0:2), который состоялся 22 марта, игрок пожаловался на боль в правом колене. Результаты обследований подтвердили, что Магальяйнс не готов к участию в международных встречах ФИФА. Замена игроку не предусмотрена.

Матч с командой Франции запланирован на 26 марта, а встреча с Хорватией – на 1 апреля.

По итогам жеребьёвки чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии.