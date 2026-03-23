Аршавин сравнил вратарей сборной России Сафонова и Агкацева

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин сравнил двух вратарей российской национальной команды — Матвея Сафонова из «ПСЖ» и Станислава Агкацева из «Краснодара».

«Для меня Сафонов всё равно сильнее Агкацева. Знаете, для меня Агкацев — это парень, который своим трудом всего достиг. А у Сафонова такой налёт элиты есть. Вот так это мной ощущается. Но я уверен, что Агкацев по своему уровню тоже спокойно может играть в Европе», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

В 26 матчах нынешнего клубного сезона Агкацев пропустил 21 мяч и 11 раз сыграл «на ноль», Сафонов в 16 играх за клуб пропустил 17 голов и семь раз отыграл «всухую».