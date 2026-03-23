Аршавин — о Талалаеве: жду, когда Андрей Викторович пойдёт ко дну

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин высказался о борьбе между московским «Локомотивом» и калининградской «Балтикой» за третье место в Мир Российской Премьер-Лиге. Железнодорожники с 44 очками находятся выше подопечных Андрея Талалаева, у которых 42 очка.

— Если говорить о борьбе за третье место, здесь «Локомотив» — фаворит?

— Выглядит, что да, но «Балтику»… Я, честно, всё жду, когда Андрей Викторович пойдёт ко дну, но он молодец. «Балтика» здорово играет. ЦСКА, может, преодолеет кризис, тоже ввяжется в борьбу, – сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»