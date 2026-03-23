«Реал» активно работает над продлением контракта с Винисиусом Жуниором — Романо

Мадридский «Реал» активно трудится над продлением соглашения с бразильским нападающим Винисиусом Жуниором. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, руководство испанского клуба очень довольно футболистом, а президент «сливочных» Флорентино Перес лично заинтересован в том, чтобы бразилец продлил контракт. Теперь всё зависит от решения самого Винисиуса, переговоры продолжаются.

Винисиус играет за «Реал» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

