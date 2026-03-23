«Ерунда». Талалаев ответил на слова защитника «Балтики» Бевеева о штрафе
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев опроверг слова защитника калининградцев Мингияна Бевеева о штрафе перед матчем 22‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором команда разгромила «Сочи» (4:0). После игры футболист рассказал, что был оштрафован тренером.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
4 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Волков – 5'     2:0 Филин – 12'     3:0 Петров – 84'     4:0 Рядно – 87'    
Удаления: нет / Заика – 90+5'

«Ерунда. Никаких штрафов футболистам не было. Их повезли в предыгровой день на съёмки формы. Клуб рвётся на части, чтобы болельщикам было интересно. Мы так горим, что иногда люди переступают. Александр Строк (руководитель пресс‑службы «Балтики». — Прим. «Чемпионата») забыл, что в предыгровой день у нас есть ограничения и мы игроков основного состава не задействуем.

Фото: ФК «Балтика»

Они должны концентрироваться на игре. А они увезли Филина и Бевеева на презентацию. И когда их привезли обратно вечером, я оштрафовал Строка. Он идеально работает, 24/7, как мы. А Бевеева и Филина предупредил строго в подколку. Их ответ вы видели: один две голевых дал, другой гол забил», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

