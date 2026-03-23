Талалаев ответил, готов ли продолжить работу с «Балтикой» в следующем сезоне

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подтвердил своё желание продолжить работу в клубе из Калининграда в следующем сезоне. После 22 туров команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка.

— Подписывая контракт, я говорю о приоритетах. У нас прописаны отступные. Достаточно скромные, но они есть. Наш тренерский штаб стремится не зарабатывать какие‑то суммы, а бороться за чемпионство.

Если у нас не будет возможности побороться за трон, то у меня будет желание поработать в клубе, который ставит такую цель. Если мы идём по этому пути, если выполняются все обещания, то мы продолжаем работать и строить топ‑клуб здесь.

— Вы будете в «Балтике» на следующий сезон?

— Я подписал контракт сразу на три года. Я готов его выполнять.

— Какое место в этом сезоне будет для вас успехом?

— Первое.

— Это нереально.

— Почему? Если мы говорим про мои амбиции, то место в футболе может быть только одно — первое.

У меня в контракте написано 10-е место. Бонусы для команды прописаны за 10-е место. Уверен, что мы будем конкурентоспособны до последнего матча, — заявил Талалаев в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».