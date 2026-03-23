«Не знаю, что с ним произошло». Аршавин — об игре Соболева за «Зенит»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался об игре форварда «Зенита» Александра Соболева весной. После возобновления сезона нападающий забил «Балтике», «Оренбургу», «Спартаку» и московскому «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

– В межсезонье вы очень жёстко прошлись по Соболеву. Вы как-то изменили свое мнение после этих туров?
– Не, ну, конечно, сейчас он выглядит здорово.

— Вы говорили, что, по сути, с ним невозможно бороться за чемпионство.
— Нет, почему? Я так не говорил. Он, видишь, не знаю, что с ним произошло, но он выглядит очень здорово. Помимо голов, он стал выигрывать больше борьбы, мне кажется, меньше терять мяч. С «Динамо» он, скажем так, пару невынужденных ошибок совершил, а так, чётко действует. Поэтому и выглядит точно сильнее Дурана и более органично.

– А как же история про то, что он хромает как-то?
– Думаю, его бег не изменился, но, видишь, это позволяет ему забивать, – сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

