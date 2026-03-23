Ханс-Дитер Флик признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик получил звание лучшего тренера месяца в Ла Лиге. Под его руководством каталонцы одержали три победы в марте: над «Атлетиком» из Бильбао со счётом 1:0, «Севильей» (5:2) и «Райо Вальекано» — 1:0.

В финальном голосовании 61-летний немец обошёл Диего Симеоне из «Атлетико», который добился двух побед и потерпел одно поражение, а также Луиша Каштру из «Леванте», у которого две ничьих и одна победа.

После 29 туров испанского чемпионата каталонский клуб занимает первое место с 73 очками. Отрыв от мадридского «Реала», находящегося на второй строчке, составляет четыре очка.