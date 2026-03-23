Де Дзерби готов работать в «Тоттенхэме», если клуб сохранит место в АПЛ — The Telegraph

Бывший тренер «Брайтона» и «Марселя» Роберто Де Дзерби выразил готовность работать в «Тоттенхэме», если клуб сможет избежать вылета из Премьер-лиги, сообщает The Telegraph.

В текущий международный перерыв руководству «шпор» предстоит принять решение по поводу временного тренера Игора Тудора, который не смог стабилизировать результаты команды. Согласно информации источника, даже если Тудор останется на своём посту в этот период, он не продолжит работу в «Тоттенхэме» в следующем сезоне. Ожидается, что клуб найдёт нового постоянного тренера.

Среди претендентов на эту должность рассматриваются Маурисио Почеттино, который летом будет с национальной командой США на ЧМ-2026, и Де Дзерби, находящийся без работы после расставания с «Марселем» в январе.

Несмотря на возможность стать кандидатом для «Ливерпуля», если клуб примет решение о расставании с Арне Слотом, Де Дзерби открыт к предложению от «Тоттенхэма», но только при условии, что команда сохранит место в АПЛ.