Слишкович высказался о проблемах ЦСКА после масштабной зимней трансферной кампании

Бывший главный тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о кризисе в ЦСКА после зимних трансферов. В четырёх матчах после рестарта чемпионата России армейцы набрали три очка, потерпев три поражения.

«Какие-то проблемы там есть. Не знаю, что из этого правда, что неправда. Было много изменений и в тренерском штабе. Как это всё влияет на команду — тоже вопрос. Я такого мнения, если что-то работает, не трогай. Не ломай, пока работает, пусть будет. Если увидишь, что больше не работает, тогда что-то там меняешь.

Но ты покупал Баринова, где ты его поставишь? Это качественный игрок, который доказал это. Однако он пришёл в другую команду. Новые ребята с тобой, новый тренер, новые требования, ему чуть-чуть нужно время, чтобы понять какие-то вещи», — сказал Слишкович в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

