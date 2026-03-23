«Будьте внимательны, мистер!» Ромарио призвал Анчелотти вызвать Неймара на ЧМ-2026

Чемпион мира — 1994 в составе сборной Бразилии Ромарио высказался о невызове нападающего «Сантоса» Неймара в национальную команду для участия в ближайших товарищеских матчах.

«Как ни крути, одна тема, которая уже сейчас доминирует и будет доминировать в каждом футбольном обсуждении до чемпионата мира, это вызовет ли Анчелотти Неймара в сборную? Я уже высказывал своё мнение. Звёздный игрок должен играть. Национальная команда — для лучших и самых талантливых. Подготовка к чемпионату мира длится месяц, этого достаточно, чтобы восстановить спортсмена физически и технически, набрать игровую форму и наладить взаимопонимание с командой.

Все это знают, но всегда нужно повторять: лучше иметь такого звёздного игрока, как Неймар, даже если он готов не на 100%, чем вызывать кого-нибудь другого. Талант не должен пропадать зря. И тренер никогда не сможет без него обойтись.

Я знаю, через что проходит Неймар. Я сам был в подобной ситуации, особенно в 2002 году. Большинство людей призывали вызвать меня в сборную Бразилии. Я уже не был юношей, но у меня всё ещё был талант, данный мне богом, чтобы решать исход матчей.

Вполне логично, что у каждого тренера есть своё видение игры, свои игроки и имена, которым он больше всего доверяет. Это часть игры. И обратное тоже верно, от игрока к тренеру. Я не согласен с теми ситуациями, когда личная неприязнь преобладает над заслугами. Это неприемлемо. Сборная Бразилии всегда должна быть на первом месте.

Давайте будем откровенны, я не думаю, что это относится к господину Анчелотти. Он знает талант Неймара. Он знает, как управлять командой со звёздами, как это было в «Милане» и «Реале». Поэтому он понимает необходимость полагаться на звёздного игрока в решающие моменты.

В 2002 году, признаюсь, я был очень расстроен тем, что меня не вызвали в сборную. Я очень надеялся попрощаться с национальной командой, выиграв ещё один чемпионат мира. И я чувствовал поддержку бразильского народа, желавшего, чтобы я сыграл в том году. К счастью, ребята, которые поехали, справились с задачей и привезли трофей в Бразилию. Они выполнили свою миссию, этого нельзя отрицать. Однако каждый игрок, которого когда-либо рассматривали в качестве кандидата в сборную, но который в итоге не попал в неё, знает горький привкус, который остаётся.

Я не собираюсь зацикливаться на прошлом. У тогдашнего тренера, должно быть, были свои причины не брать меня в команду. В итоге он выиграл пятый чемпионат мира, и за это он заслуживает моего уважения и уважения всей Бразилии! Но, без сомнения, если бы меня взяли, мы бы тоже победили, только показали бы гораздо более впечатляющую игру…

Я всё ещё надеюсь увидеть, как Неймар докажет на поле, что он заслуживает места в окончательном составе и привезёт домой шестой титул чемпиона мира для сборной. Естественно, что товарищеские матчи служат проверкой для тех, кому она необходима. В моём случае это было не так, и в случае с Неймаром – тоже. В конце концов, действительно важно то, что команде нужен исключительный игрок, тот, кто заставляет соперников смотреть на него и испытывать то сочетание уважения, почтения и страха, которое внушают только великие имена в футболе.

Участие в чемпионате мира – это вершина карьеры. Я много готовился к победе на чемпионате мира 1994 года, я приехал в отличной форме, в идеальном состоянии. Уверен, Неймар чувствует то же самое. Он выложится на полную, если его вызовут.

Хочу сразу подчеркнуть, что, хотя я полностью поддерживаю вызов Неймара, я всё равно буду болеть за сборную, даже если его не будет в команде. Но посыл ясен: будьте внимательны, мистер!» — написал Ромарио в своей колонке для O Dia.