«Нашёл виноватого? Молчи, иди спать». Слишкович — о конфликте Челестини и Мойзеса в ЦСКА

Бывший тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович раскритиковал возглавляющего ЦСКА Фабио Челестини за конфликт с защитником Мойзесом после поражения команды от «Краснодара» (0:4) в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. По слухам, специалист в грубой форме отчитал игрока в раздевалке после матча из-за красной карточки.

«Что ты получаешь как тренер, если после игры атакуешь при всей команде игрока? Нашёл ты виноватого? Молчи, иди спать, завтра позвони виноватому и поговори с ним: «Это первый и последний раз, если это повторится, больше не будешь играть». Он тоже проснулся, голова нормальная, и поговорят.

Есть время для всего. Неделя длинная в тренерской работе. На всё есть время: и поговорить с кем надо, и проанализировать игру. Ты можешь перед всей командой два дня спустя, когда анализируешь, ты можешь игроку сказать на теории, если ты хочешь авторитет показать над этим игроком. Это мы сейчас гипотетически говорим, что можно.

Ты знаешь, что у Челестини в этот момент горячая голова. Может тренер в этот момент сказать те вещи, которые не думает? У игрока то же самое. Значит, умнее подождать, хорошо проанализировать эту игру. Тяжело тренеру, как тяжело игроку? Игроки хотели выиграть. Им тоже тяжело», — сказал Слишкович в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».