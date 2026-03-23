Зико поделился мнением о шансах Неймара сыграть на чемпионате мира — 2026

Бывший футболист сборной Бразилии Зико поделился мнением о невызове нападающего «Сантоса» Неймара в национальную команду для участия в ближайших товарищеских матчах.

«Когда я был тренером, у меня уже был весь этот жизненный опыт игрока. Я всегда оставлял на усмотрение врачей решение об оценке готовности футболиста выходить на поле. Я не вмешивался в это. Если есть врачи и другие люди, которые могут позаботиться о Неймаре, именно они решат, сможет ли он тренироваться и играть на чемпионате мира», — приводит слова Зико O Dia.

В своих ближайших товарищеских встречах сборная Бразилии сыграет с национальными командами Франции (26 марта) и Хорватии (1 апреля).

Материалы по теме
«Будьте внимательны, мистер!» Ромарио призвал Анчелотти вызвать Неймара на ЧМ-2026
