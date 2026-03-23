«Восстановился на 100%». Мбаппе прокомментировал состояние перед матчами сборной Франции

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о своём состоянии здоровья. Ранее у форварда было диагностировано растяжение связок левого колена. Мбаппе в составе сборной Франции проведёт товарищеские матчи с Бразилией (26 марта) и Колумбией (29 марта).

«Колено? С ним всё хорошо. Я знаю, что было много спекуляций на эту тему, много всего было сказано, но это не соответствует действительности. Такова жизнь спортсмена и публичного человека. Многие могут говорить разные вещи, не проверяя их, и это никогда не имеет для этих людей последствий. Я привык…

Главное, что всё идёт хорошо. Я восстановился на 100%. Мне посчастливилось установить правильный диагноз, когда я был в Париже. Мы вместе смогли найти лучшее решение, чтобы вернуться на лучший уровень, быть в отличной форме в концовке сезона с «Реалом» и на чемпионате мира», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.