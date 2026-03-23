Маркос Кафу: многие не верят в сборную Бразилии, но я вижу её потенциал

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Маркос Кафу поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2026, упомянув непростой отборочный цикл национальной команды.

«В 1994 и 2002 году мы переживали ситуации, идентичные нынешней, и это сплотило нас и показало нашу силу. Отборочные матчи непросты, и у Бразилии всегда были трудности в годы, когда она выигрывала чемпионат. И в 1994-м, и в 2002 году мы выходили в основной турнир лишь после последней игры. Мы приехали на чемпионат мира с небольшой верой и стали чемпионами. Я надеюсь, что мы сможем повторить это и сейчас. Многие не верят в сборную Бразилии, но я вижу её потенциал, она способна выиграть чемпионат мира в 2026 году», — приводит слова Кафу O Dia.

