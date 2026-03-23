Терри — о финале Кубка лиги: где же была такая игра «Ман Сити» на протяжении всего сезона?

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри прокомментировал игру «Манчестер Сити» с «Арсеналом» в финале Кубка английской лиги, который завершился со счётом 2:0 в пользу «горожан».

«Где же была эта команда «Манчестер Сити» и её игра на протяжении всего сезона? Какой потрясающий второй тайм, они полностью доминировали над «Арсеналом». «Канониры» были лучшей командой Премьер-лиги весь сезон, но, когда «Манчестер Сити» в такой форме, они непобедимы. Столько талантливых игроков в атаке.

«Арсенал» был загнан в угол и не мог выбраться. Какое потрясающее выступление! И как это повлияет на борьбу за титул Премьер-лиги? С психологической точки зрения это важно для обеих команд: для «Арсенала» это негативный момент, но для «Манчестер Сити» сегодня важно понимать, что они всё ещё могут победить. Это громкое заявление, борьба за титул официально стартовала», — приводит слова Терри Metro.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице с 70 очками, в то время как «Манчестер Сити» располагается на второй строчке с 61 очком и игрой в запасе.