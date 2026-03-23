Маркос Кафу: люди должны будут принять решение Анчелотти относительно Неймара

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Маркос Кафу поделился мнением о шансах нападающего «Сантоса» Неймара принять участие в чемпионате мира — 2026.

«Каждого великого игрока видно со стороны, каждый великий игрок важен в любой команде, особенно в сборной. У нас была похожая ситуация в 2002 году с Роналдо и Ривалдо, но мы взяли на себя ответственность помогать этим игрокам, потому что знали, насколько они важны для нас. Однако эти футболисты также взяли на себя ответственность перед командой за всё, чем могли помочь. Можно ли это сравнить с ситуацией Неймара сегодня? Всё-таки она отличается. Анчелотти — умный тренер, очень умный, очень честный и искренний человек. Я работал с ним пять лет, и решение, которое он примет относительно Неймара, — это решение, которое люди должны будут принять.

После нескольких чемпионатов мира, на которых Неймар был главным героем – и он может стать главным героем и на этом чемпионате мира 2026 года, поскольку его участие не исключено – я думаю, теперь ответственность разделена. В команде не будет такой ситуации, чтобы один игрок в одиночку решал все вопросы в составе сборной Бразилии. Сегодня у нас достаточно футболистов, которые могут разделить эту ответственность с ним на поле и привести сборную Бразилии к победе», — приводит слова Кафу O Dia.

