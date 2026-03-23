Константин Генич: насколько же я охреневаю от окончательного списка сборной России

Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о составе сборной России на товарищеские матчи с командами Никарагуа и Мали 27 и 31 марта. Главный тренер Валерий Карпин вызвал на игры 31 футболиста.

«Насколько же я охреневаю от окончательного списка сборной. Смотри, Соболев — лучший нападающий последних туров чемпионата. Коля Комличенко что-то не всегда играет, но при этом он в сборной. Соболев, который неплохо себя проявил, его там нет. Спорно, вызывать/не вызывать.

Кривцов — в последних матчах, ну просто феерия. Просто один из лучших в составе «Краснодара» и ладно, Черников травму получил. Но сборная играет в Краснодаре, и из «Краснодара» только Стас Агкацев. Прекрасно понимаю, что они хотят, наверное, посмотреть на Максима Петрова, но Кривцов вот сейчас в прайме, тем более матч в Краснодаре», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

