Мбаппе: хочу играть в каждом матче «Реала». Не собираюсь что-то менять из-за ЧМ-2026

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о насыщенном игровом календаре перед чемпионатом мира — 2026.

«Нет никаких проблем. Я видел, что люди говорят о чемпионате мира. Я играл на двух чемпионатах мира. Один я выиграл, а на другом дошёл до финала. Как я готовился к чемпионатам мира? Играл каждый матч за свой клуб.

Я чётко понимаю, что хочу играть в каждой встрече за «Реал». Не собираюсь менять свой подход к подготовке. Я мог бы сказать: «Лучше поеду домой и отдохну», но это чушь. К двум последним чемпионатам мира я готовился наилучшим образом: играл, забивал голы, выигрывал титулы и боролся до последней минуты за свой клуб. И в этом году я собираюсь сделать то же самое, чтобы подойти к турниру в лучшей форме. Я хочу снова победить», — приводит слова Мбаппе AS.