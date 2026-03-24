«Ситуация ужасная». Андрей Аршавин рассказал о проблемах академии «Спартака»

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о проблемах, с которыми столкнулись тренеры молодёжных команд московского «Спартака».

«Касаемо академии «Спартака», знаете, такая ситуация, мне кажется, чудовищная. Они, по-моему, где тренируются, академии чуть ли не арендуют эти поля. У меня такое чувство, что им принадлежит только чуть ли не манеж.

Потому что там много жаловались тренеры, что, условно, они хотели там потренироваться, а в это время не могут, там, допустим, вторая тренировка, потому что там арендаторы», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»