Джейдон Санчо покинет «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом — Плеттенберг

Нападающий Джейдон Санчо ближайшим летом покинет «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X.

По данным источника, вероятность, при которой футболист уйдёт из «МЮ», составляет 100%. Игроком активно интересуется дортмундская «Боруссия», которая уже ведёт с «красными дьяволами» диалог на эту тему. Генеральный директор дортмундцев Ханс-Йоахим Ватцке лично заинтересован в возвращении Санчо в состав «шмелей», нападающий об этом знает. На данный момент решения по данному вопросу нет, присутствует интерес и со стороны других клубов.

По данным Transfermarkt, «Манчестер Юнайтед» приобрёл Санчо у дортмундской «Боруссии» летом 2021 года за € 85 млн. В сентябре 2025 года нападающий перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды до конца сезона.