Клопп прокомментировал слухи о переходе в «Реал» и выразил усталость от сплетен

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг слухи о возможном назначении в «Реал», отметив, что устал от постоянных сплетен. С начала 2025 года Клопп занимает должность руководителя футбольного отдела в компании «Ред Булл», которая управляет четырьмя клубами.

«Когда новость становится настоящей новостью? Когда кто-то просто записывает что-то на бумаге или когда в этом есть хоть капля правды?

Как это должно выглядеть? Что, «Реал» мне звонит и говорит: «Юрген, можешь себе такое представить?» Флорентино Перес звонит и спрашивает: «Юрген, как дела? Хочешь попробовать?» Или достаточно, чтобы какое-то СМИ — неважно, это ИИ или люди — написало любую ерунду? Это меня раздражает, и мне приходится постоянно на это реагировать.

Если бы «Реал» действительно звонил, в какой-то момент об этом стало бы известно. А всё это полная чепуха. Они ни разу не звонили! Мой агент рядом, можете спросить у него — ему тоже никто не звонил. Представьте, сколько времени уже продолжается эта история… Говорят, что я ещё и «Атлетико» буду тренировать — вероятно, одновременно. Вам стоит немного критичнее относиться к таким слухам.

Сейчас я об этом не задумываюсь. Но как тренер я ещё не завершил свою карьеру. Я не достиг пенсионного возраста. Кто знает, что ждёт в ближайшие годы? Ничего не запланировано.

Извините, «Реал». Сначала вам нужно позвонить, прежде чем я смогу что-то сказать», — приводит слова Клоппа Goal.

