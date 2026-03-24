Неймар почти 24 часа играл в покер на выходных. Ранее его не вызвали в сборную Бразилии

Нападающий «Сантоса» Неймар, которого главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не включил в заявку национальной команды на ближайшие товарищеские матчи, провёл в общей сложности около 24 часов за игрой в онлайн-покер на выходных. Об этом сообщает Portal Leodias.

Отмечается, что футболист провёл пятницу с семьёй, в субботу играл в покер с 14:30 до 22:00, а в воскресенье продолжил, посвятив этому занятию время с 14:00 до 23:00. На данный момент Неймар остаётся участником покерного турнира, в таком случае понедельник и вторник он также проведёт подобным образом.

В своих ближайших товарищеских встречах сборная Бразилии сыграет с национальными командами Франции (26 марта) и Хорватии (1 апреля).