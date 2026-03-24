Левандовски высказался о своём будущем в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски ответил, как продвигаются его переговоры с каталонским клубом относительно нового контракта.

«В вопросе моего контракта ничего не изменилось. Я уделю время тому, чтобы хорошо подумать о своём будущем и возможных вариантах», — приводит слова Левандовского The Touchline.

37-летний футболист в нынешнем сезоне провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и тремя результативными передачами. За «Барселону» поляк выступает с 2022 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 8 млн.