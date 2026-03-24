Почеттино: в «ПСЖ» можно было построить команду звёзд без ущерба для коллектива

Бывший тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказал мнение, что можно было создать команду с звёздным трио Килианом Мбаппе, Неймаром и Лионелем Месси без ущерба для общего духа коллектива. Специалист отметил, что упустил возможность сформировать прочную структуру команды, опираясь на этих трёх ключевых игроков.

«Если вы хотите играть с этими тремя нападающими, вам нужно подумать о системе, которая будет их поддерживать и позволит им максимально эффективно использовать свои силы, занять свою лучшую позицию.

Проблема заключалась в том, что при потенциально хрупкой структуре нам пришлось интегрировать этих трёх игроков, которым требовалась другая база. Поэтому наша идея заключалась в том, чтобы укрепить оборонительную структуру, чтобы все трое могли полностью сосредоточиться на своём футбольном творчестве», — приводит слова Почеттино издание L’Équipe.

Маурисио Почеттино занимал должность главного тренера «ПСЖ» с января 2021 года по июль 2022 года. На данный момент Почеттино — главный тренер сборной США. Контракт с аргентинским специалистом рассчитан до 31 июля 2026 года.