Генич объяснил, с чем связана высокая результативность Соболева в «Зените» весной

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о результативности форварда «Зенита» Александра Соболева. После возобновления сезона нападающий забил «Балтике», «Оренбургу», «Спартаку» и московскому «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

«Сейчас поменялось то, что кто-то же должен в команде ведь забивать. Учитывая, что он на острие и рядом хорошие партнёры, они действительно могут ему создать условия для того, чтобы забить. И если Саша будет находиться в створе, он бы забивал ещё больше.

Но он где-то от чрезмерного желания начинает себя разбрасывать по флангам. То, что он сейчас там цепляется за мячи и борется, выгрызает себе это место, это и так понятно. Он же сказал, что не будет хорошим мальчиком, а будет плохим.

Здесь история нападающего. Неважно, фамилия твоя Соболев, Угальде, Ливай. Ты можешь делать всё правильно, но у тебя мяч не будет лезть в ворота. Сейчас у него пошло. Для нападающего такой фарт — это действительно очень важно», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

