«Ньюкасл Юнайтед» опубликовал заявление на тему перелома лицевой кости Свена Ботмана

«Ньюкасл Юнайтед» на официальном сайте опубликовал заявление, посвящённое травме центрального защитника Свена Ботмана, которую тот получил в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (1:2).

«Защитник «Ньюкасл Юнайтед» Свен Ботман успешно перенёс операцию по причине перелома лицевой кости. После выполнения протокола о сотрясении мозга нидерландец был заменён, получив травму во втором тайме воскресного матча с «Сандерлендом» на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Ожидается, что Свен не выйдет из строя на длительный период, он надеется вернуться в игру в заключительные недели сезона. Все в клубе желают Свену скорейшего выздоровления!» — сказано в сообщении «сорок».