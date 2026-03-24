«Ньюкасл Юнайтед» опубликовал заявление на тему перелома лицевой кости Свена Ботмана
«Ньюкасл Юнайтед» на официальном сайте опубликовал заявление, посвящённое травме центрального защитника Свена Ботмана, которую тот получил в матче 31-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (1:2).
Англия — Премьер-лига . 31-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 2
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Гордон – 10' 1:1 Тальби – 57' 1:2 Бробби – 90'
«Защитник «Ньюкасл Юнайтед» Свен Ботман успешно перенёс операцию по причине перелома лицевой кости. После выполнения протокола о сотрясении мозга нидерландец был заменён, получив травму во втором тайме воскресного матча с «Сандерлендом» на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
Ожидается, что Свен не выйдет из строя на длительный период, он надеется вернуться в игру в заключительные недели сезона. Все в клубе желают Свену скорейшего выздоровления!» — сказано в сообщении «сорок».
