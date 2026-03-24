«Ланс» официально отказался переносить матч с «ПСЖ», несмотря на просьбу парижан

«Ланс» не согласился перенести свой матч с «ПСЖ», запланированный на 11 апреля, несмотря на обращение парижан с просьбой предоставить дополнительный перерыв, сообщает официальная страница клуба в соцсети Х. Встреча между командами пройдёт между двумя играми 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Ливерпулем» (8 и 14 апреля).

После официального запроса «ПСЖ» Профессиональной футбольной лиге (LFP) о переносе встречи 29-го тура Лиги 1 клуб из Ланса дал решительный отказ. «Ланс» настаивает на том, что нет никаких оправданных или справедливых причин для изменения календаря.

Комиссия LFP соберётся в четверг, 26 марта, чтобы вынести окончательное решение относительно возможного переноса матча. Если комиссия примет сторону «ПСЖ», позиция «Ланса» не повлияет на итоговое решение.