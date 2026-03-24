Лепсая: судьи похоронили матч «Динамо» — «Зенит», но не те, которые судили эту игру

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о поражении московского «Динамо» от «Зенита» (1:3) в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игру из-за дисквалификации пропускал полузащитник бело-голубых Рубенс, удалённый в игре минувшего тура с «Ростовом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

— Вот я о чём и хотел сказать. Судьи просто убили этот матч, просто похоронили. Но не судьи, которые судили эту игру, а два судьи, которые судили предыдущие матчи. Соболева должны были удалить, а Рубенса не должны были удалять. Лучший игрок «Зенита» не должен был играть в этом матче, а лучший игрок, один из лучших игроков «Динамо», от которого в центре поля очень многое зависит, должен был играть. Вот как это?

— Это такое сослагательное наклонение…
— Да, сослагательное наклонение, которое я анонсировал здесь. А когда, если не сейчас, об этом говорить? — задался вопросом Лепсая в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что судья Ян Бобровский ошибочно удалил Рубенса в матче «Ростов» – «Динамо», а Сергей Карасёв ошибочно не показал вторую жёлтую карточку Александру Соболеву во встрече «Зенит» – «Спартак» в 21-м туре.

Материалы по теме
Разгром от «Краснодара», Соболев в огне, победа «Спартака». Главные события 22-го тура РПЛ
Разгром от «Краснодара», Соболев в огне, победа «Спартака». Главные события 22-го тура РПЛ
