Тренер «Ювентуса» Спаллетти: наши футболисты не играли с «Сассуоло» спустя рукава

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о ничьей во встрече 30-го тура Серии А с «Сассуоло» (1:1).

«У нас были моменты, парни часто их создавали. Это был непростой матч, ведь «Сассуоло» умеет играть в футбол, а мы понимали, что за игра нас ждала. Во втором тайме мяч двигался слишком медленно, ближе к концовке ситуация стала лучше. Уверен, что наши футболисты не играли спустя рукава», — приводит слова Спаллетти официальный сайт туринского клуба.

«Ювентус» с 54 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Сассуоло» с 39 очками находится на 10-м месте.