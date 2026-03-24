Тренер «Ювентуса» Спаллетти: наши футболисты не играли с «Сассуоло» спустя рукава
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о ничьей во встрече 30-го тура Серии А с «Сассуоло» (1:1).
Италия — Серия А . 30-й тур
21 марта 2026, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Сассуоло
1:0 Йылдыз – 14' 1:1 Пинамонти – 52'
«У нас были моменты, парни часто их создавали. Это был непростой матч, ведь «Сассуоло» умеет играть в футбол, а мы понимали, что за игра нас ждала. Во втором тайме мяч двигался слишком медленно, ближе к концовке ситуация стала лучше. Уверен, что наши футболисты не играли спустя рукава», — приводит слова Спаллетти официальный сайт туринского клуба.
«Ювентус» с 54 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Сассуоло» с 39 очками находится на 10-м месте.
