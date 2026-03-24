Талалаев: настаиваю, что никого не провоцировал. Я просто задерживал игру

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мыслями о своей дисквалификации на четыре игры после стычки с тренерским штабом ЦСКА (1:0) во встрече 21-го тура РПЛ.

«Мы, скорее всего, подадим апелляцию на четвёртый матч дисквалификации, который мне приписали за провокацию. Потому что я настаиваю на том, что я никого ни на что негативное не провоцировал. Я просто задерживал игру», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

После 22 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 42 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. В следующем туре калининградцы встретятся с махачкалинским «Динамо» в гостях.