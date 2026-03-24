«Мы смеялись». Аршавин — о назначении арбитром пенальти в матче «Динамо» Мх с «Зенитом»

Заместитель председателя правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал решение арбитра Павла Кукуяна назначить пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России с «Зенитом» (1:0), с которого был забит единственный мяч в игре.

«Я сидел в ложе с болельщиками «Зенита». Мы смеялись, когда Кукуян пошёл смотреть VAR: «Ну всё, сейчас точно поставит, раз позвали». Для меня здесь и близко нет пенальти. Не понимаю, как такой высококвалифицированный судья, как Кукуян, мог назначить 11-метровый в этом эпизоде», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Арбитр Павел Кукуян не получил назначения на матчи 22‑го туре Мир Российской Премьер-Лиги. Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Зенит» встретится с московским «Спартаком» 8 апреля.