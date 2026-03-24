«У них было много времени, чтобы определиться». Талалаев — о проблемах ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о проблемах ЦСКА в весенней части сезона. За четыре тура в весенней части сезона ЦСКА потерпел три поражения и одержал одну победу.

«По поводу того, как играет ЦСКА: я говорил, что им ещё нужно было задуматься осенью. Потому что их хорошая игра в атаку не коррелируется с их игрой в обороне и ошибками. Даже они это понимают.

А научить тактике — это и есть профессия тренера. Челестини и его штаб замечательно работают. Но у них было много времени, чтобы определиться, кто у них должен играть, с каким составом выступать и как добиться баланса. А то, что они делают это сейчас впопыхах и по‑другому, это не наши проблемы и не моя забота», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Во встрече 21-го тура чемпионата России «Балтика» обыграла ЦСКА со счётом 1:0. На данный момент ЦСКА находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 39 очков. «Балтика» (42) занимает четвёртое место.

